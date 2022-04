La nouvelle saison au Parc Animalier de Sainte Croix.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix c'est un écrin de verdure de 120 hectares, avec 4 sentiers de découverte qui vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, pandas roux et plusieurs meutes de loups qui n’auront plus de secrets pour vous !

Pour prolonger votre visite, 46 Lodges Nature vous permettront de vivre une expérience unique : dormir au cœur d’un grand parc animalier au plus près des animaux sauvages.

En 2022, Sainte-Croix va vous étonner !