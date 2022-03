Pierre Morelli - Maitre de conférence à l'université de Lorraine.

Découvrez en moins de trois minutes les principales fonctionnalités de la fresque régionale Au fil de l'Alzette... territoires et destins partagés.

À l’occasion de la nomination d’Esch-sur-Alzette « Capitale Européenne de la Culture » en 2022, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), le Centre national de l’audiovisuel (CNA) du Luxembourg, la DRAC Grand Est et l’Université de Lorraine s’associent pour proposer au grand public un projet multifacettes : « Memories, Images & History accross borders ». « MIHAB » remixe des archives audiovisuelles sur des thématiques transfrontalières. Il s’articulera tout au long de l’année à travers différents temps forts dans des lieux emblématiques luxembourgeois et lorrains, avec une grande fresque numérique, un jeu transmédiatique et un webdocumentaire.

