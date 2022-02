Stéphane Lagnel - Directeur de Meuse attractivité.

En Meuse, on passe du bon temps !

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES VACANCES VERS UNE DESTINATION DIFFÉRENTE ET SURPRENANTE

L’objectif de l’agence Meuse Attractivité est de positionner la Meuse comme exemplaire dans l’innovation en ruralité.

Toute une dynamique se met en place : « Juste la Meuse ! »

La marque au service de l’attractivité du territoire et de sa communauté autour de la notion d’équilibre : Elle a été conçue pour permettre au territoire d’être plus visible en enrichissant et valorisant son image.

Derrière cette démarche, la volonté de provoquer une rencontre, celle de ses habitants, les Meusiens, son territoire et ses richesses... avec tous leurs publics : visiteurs, touristes, clients, fournisseurs, investisseurs ou encore nouveaux résidents.

Orchestrée par l’agence Meuse Attractivité en étroite collaboration avec la communauté Meusienne, la marque « la Meuse ! » est mise à disposition des partenaires du territoire (entreprises, associations ou organismes publics) souhaitant l’intégrer dans leur communication afin de promouvoir leurs activités, aux niveaux national et international.

Elle renforce la fierté d’appartenance, en mobilisant et en fédérant tous ses acteurs autour d’un même axe : la justesse.