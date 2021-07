Concerts rock au Jardin Musical à Haguenau le 24 Juillet

Valérie et Jean-Luc Wehinger sont reconnus et appréciés par un large public, de par les animations de soirées et les concerts qu’ils proposent depuis 2004. La particularité de ce duo réside dans leur apprentissage et leur expérience qui les ont promenés dans des styles de musique très variés durant une trentaine d’années.

Cela leur permet de présenter aujourd’hui un large répertoire de grands standards et donc de s’adapter à tous types de concerts et animations festives et/ou ambiance blues, jazzy, gospel, ballades anglo-saxonnes, rock, grands standards de la chanson française, noël…

Leur forte complicité leur a permis de créer un concept tout à fait original puisqu’ils reprennent de grands standards rock des années 60 aux années 80 dans leur plus simple expression. Voix et guitare se complètent parfaitement dans des arrangements sur mesure et créent un univers atypique qui invite à découvrir ces chansons autrement !

Couleur Coton présente également ses propres créations dans le même concept, qui donne lieu à un deuxième univers avec des chansons françaises inédites. Tout leur répertoire se joue en finesse, en intimité et en musicalité.