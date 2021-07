Le Grand Est Mondial Air Ballons du 23 juillet au 1er août sur l’aérodrome de Chambley (Lorraine)

Avec le slogan vigoureux “Hisse et Haut !” les organisateurs de la 17ème édition du plus grand rassemblement international de montgolfières au monde comptent bien renouveler leur pari lancé en 1989 : entraîner les spectateurs au delà des nuages.

Du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août 2021, le “Grand Est Mondial Air Ballons” se tiendra sur l’aérodrome de Chambley (LFJY), entre Metz et Nancy au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. Pas moins de trois mille pilotes et membres d’équipages sont attendus, venus de toute la planète.

Au rythme de deux envols de masse quotidiens (matin et soir), le ballet de centaines de montgolfières (record du monde de ballons alignés s’envolant en moins d’une heure a été établi lors de l’édition 2017 avec 456 montgolfières) a mobilisé plus de cinq cent mille spectateurs sur les dix jours en 2019. En constante augmentation, le public est majoritairement familial et originaire de toute la région Grand Est, mais également de France et de l’étranger.

Grand Est Mondial Air Ballons - JC.Verheagen

Dix jours de fêtes et de rêves

Au sol comme dans les airs, les organisateurs déploient de nombreuses animations, ateliers, présentations, baptêmes de l’air, aéromusée. Ils construisent pour dix jours une ville “au ballon”, bénéficiant de tous les services. Depuis 2019, l’accès à un Wifi Haut débit a été vivement apprécié du public pour immortaliser et diffuser les photos et vidéos des envols.

La manifestation se déroule sur une ancienne base américaine, réhabilitée par le Conseil Régional. Depuis 10 ans, c’est un aérodrome avec 25.000 mouvements par an qui accueille de très nombreuses activités aéronautiques. Et depuis janvier 2020, le site bénéficie, avec la filière aéronautique du Lycée Jean Zay de Jarny, du label Campus Aéronautique d’Excellence.

A l’occasion de cette nouvelle édition, les organisateurs avec le slogan “Hisse et Haut” tiennent à rappeler l’héritage des bateaux dans la navigation aérienne depuis 237 ans. La date du premier vol humain par Pilâtre de Rozier, enfant de Metz, fût en effet le 21 novembre 1783.

