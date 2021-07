Leïla, une émotion vocale à retrouver en concert à Poutay

Née à Toulouse, Leïla est devenue une strasbourgeoise d'adoption. Dévoreuse de musique, bercée par Oum Kalthoum, Claude Nougaro et passionnée par les chanteuses noires américaines et le gospel, elle trouve son expression artistique dans le chant et l'improvisation vocale.

Aujourd'hui, c'est avec son propre nom, son propre style, et entourée d'un nouveau guitariste, d'un batteur, et d'un pianiste qu'elle enchaîne les concerts et prépare son second EP qui promet d'être bien plus authentique.

Autrefois cachée derrière un anagramme de son prénom, qui sonnait groupe et collaboration ; aujourd'hui, elle s'affirme avec un nouvel EP qui lui est propre, et son vrai prénom.

C'est bien Leïla que vous retrouverez dans vos oreilles et en concert le samedi 24 juillet au Club plein air à Poutay !

Sur scène Leila, se révèle singulière et passionnée, une émotion vocale à fleur de peau née de la rencontre de la soul et du jazz. Il est à parier que la chanteuse ne laissera personne indifférent, ce plus d’âme Leila elle l’a ! Elle vient d’enregistrer un nouvel EP, elle nous dévoilera ses nouvelles chansons accompagnée par son talentueux complice, Foes “him self” à la guitare.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



