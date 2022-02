La Rodia prépare son festival " d'autres formes "

D’Autres Formes est un nouveau festival à Besançon qui propose un dialogue entre la musique et les arts numériques. Une vision novatrice et originale pour rendre accessible la musique à tous les publics !

Vous aurez l’opportunité d’interagir dans des installations numériques, de voir et d’écouter des concerts sous une forme inédite à La Rodia, de jouer avec du gaming créatif, d’assister à une conférence insolite.