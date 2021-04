Serge Bufferne, responsable de la saison culturelle de La Saline Royale d'Arc-et-Senans

Saline royale Academy, portée par la société Music@mpus, a pour objectif de participer à la formation des meilleurs musiciens de demain :

Créer le plus complet et le plus prestigieux catalogue international de master class filmées de musique classique et baroque.

Offrir une chance aux jeunes musiciens du monde entier de réaliser leur rêve et d’ouvrir leur carrière à l’international en suivant les enseignements des plus grands Maîtres de musique lors des Saline royale Academy à la Saline royale d’Arc-et-Senans (France), et en accédant 24H/24, sans contrainte ni limite, à l’excellence de l’enseignement musical on-line.

Sauvegarder, en haute définition, le patrimoine exceptionnel que représentent la richesse et la diversité des enseignements et des techniques des plus grands Maîtres, face à l’uniformisation des jeux et des styles.

Une formation de qualité

L’offre de services digitale sera constituée d’un accès par abonnement à des contenus exclusifs destinés aux étudiants, professeurs et institutions musicales. Le positionnement choisi est celui de l’excellence basé sur l’innovation technologique, sur la maîtrise du métier et sur le choix d’artistes, Maîtres dans leur discipline et représentatifs de courants musicaux spécifiques.

A l’enjeu d’une formation de qualité s’ajoute la préservation et transmission d’un patrimoine d’interprétation musicale d’exception dans un contexte de standardisation mondial.

