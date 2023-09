'A ciel ouvert' : les spectacles gratuits de la rentrée aux Quinconces et à l'Espal

A la Scène Nationale du Mans, la saison commence avec une série de spectacles gratuits ou à tout petit prix

Notre invitée : Emmanuelle Travers, chargée de relations publiques et de communication, Les Quinconces et l'Espal

Au menu de cette 4ème édition du temps fort À CIEL OUVERT ! :

◆ Un vide-grenier nocturne et pas pareil à la tombée de la nuit Place des Jacobins

◆ Un chantier de construction participatif et acrobatique

◆ Un hommage théâtral à un grand oncle décédé, amoureux des Pyrénées et collectionneur de chaussures de randonnée

◆ Un remake de bric et de broc du film culte de Sergio Léone, Le Bon, La Brute et le Truand , par un seul homme, magnifique bon à rien

◆ Un ciné-concert géant sur le parvis de l'Espal pour suivre l'épopée d'un enfant, héros d'une révolution poétique

◆ Une déambulation dansée par une fanfare afro-féministe, puissante et flamboyante

◆ Une création chorégraphique "in situ" où les espaces publics se transforment en terrain de jeu pour 5 interprètes