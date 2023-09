Joutes nautiques et cinéma sur le plan d'eau de Tuffé

2ème édition de ce rendez-vous joyeux qui mêle imagination, créativité et défis dans une ambiance familiale

Notre invité : Gilles Demelle, secrétaire du Centre Nautique Tufféen

La Croisette débarque en Sarthe : ne manquez pas dimanche la 2ème édition d'un événement festif et original :

une joute nautique sur le thème du cinéma, sur le plan d'eau de la Chéronne !

Course, joutes, défis, animations ; jeux pour les enfants, buvette et restauration pour tous.