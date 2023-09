Un nouveau festival arrive au Mans : Open the gates !

Kunthea réalise son rêve d'enfant en créant au Mans, dans sa ville, un événement musical festif et féminin

Notre invitée : Kunthea, artiste mancelle

1ère édition du festival OPEN THE GATES, le vendredi 8 septembre à partir de 18h00 à l’île aux Planches au Mans.

Au programme, cinq artistes sur scène :

- Heidi, jeune artiste mancelle ouvrira la soirée seule en scène avec sa guitare. Elle nous emmènera dans un univers soul, jazz et pop.

- Lyloow, jeune artiste également mancelle, découverte lors de The Voice Kids en 2019, défendra son nouveau set pop et rap. Actuellement accompagnée par le dispositif Starter de Superforma ainsi que par le dispositif Rappeuses en liberté.

- Klem H, auteure, compositrice, interprète dans un style électro-pop. Elle a déjà un beau parcours musical, auprès des groupes nantais (Inüit, Grand Yellow ou encore Isla).

- Almä Mango, tête d’affiche de l’événement, nous livrera un set Hip Hop Tropicale. L’artiste se fait actuellement repérer sur la scène des grands festivals tels que Garorock dont elle a fait l'ouverture de l’événement en juillet dernier.

- Hvrley Qveen, artiste de rap désormais nantaise revient sur sa terre natale, elle clôturera cette édition avec des textes fidèles aux comics qu’elle aime tant.

Des stands de créatrices seront également sur place (Friperie, Broderie, Illustration, Sérigraphie, etc…)

Et des moments off nommés « OPEN THE GATES – LE BEFORE » auront lieu du 1er au 7 septembre.

lien vers le site du festival OPEN THE GATES