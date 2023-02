Alexis Michalik et Juliette Delacroix présentent le film "une histoire d'amour"

Le réalisateur, metteur en scène et comédien Alexis Michalik est venu présenté avec la comédienne Juliette Delacroix son nouveau film "Une histoire d'amour" à l'occasion de l'avant-première de ce mardi soir à l'UGC Ciné Cité de Strasbourg.

Alexis Michalik a remporté plusieurs Molières, et avant d'être un long-métrage, c'est une pièce de théâtre. La particularité est que les acteurs et actrices principaux au théâtre, le sont également dans le film. L'histoire est similaire, Katia jouée par Juliette Delacroix tombe amoureuse de Justine. Cette dernière souhaite avoir un enfant via une GPA. Chacune a tenté, et c'est Katia qui tombe enceinte mais avant d'accoucher elle se fait quitter.

Quelques années plus tard, on retrouve Katia qui est condamnée et doit laisser sa fille à son frère désabusé et cynique. Un film émouvant et très intéressant à faire pour Juliette Delacroix, la comédienne se confie et a adoré son personnage qui passe par toutes les émotions. La sortie nationale du film est prévue le mercredi 12 avril 2023.