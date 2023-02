Gilles Pudlowski, critique gastronomique, sort les lauréats du Pudlo Alsace 2023

Gilles Pudlowski est un célèbre critique gastronomique, qui est très attaché à l'Alsace. Il sort depuis plusieurs années maintenant son guide intitulé "Les lauréats du Pudlo Alsace 2023".

Gilles est un gourmet ambulant, un amoureux de la bonne chère et du bien-vivre sans langue de bois. Ce qu'il pense, il le dit, et ça se sent dans ce mélange de guide et de magazine. A quelques jours de la sortie du guide Michelin, cet ouvrage a pour but de présenter la diversité de la gastronomie dans cette région qui regorge de pépites.

Découvrez ou redécouvrez de nombreux lieux chaleureux proposant des bons plats, aussi bien dans les restaurants que dans les métiers de bouche. Car c'est un travail très complet, avec l'endroit du meilleur rapport qualité prix de l'année, l'hôtel de l'année, la sommelière de l'année ou encore le charcutier de l'année.

Les coups de coeur de Gilles Pudlowski dans "Les Lauréats du Pudlo Alsace 2023" © Radio France - Léo Simard

On vous propose de découvrir tout cela plus en détail dans le podcast, et sur son blog culinaire.