La Grande Sexpédition : un évènement érotico-curieux vous donne rendez-vous à Strasbourg

Samedi 28 janvier 2023 au tiers lieu "les compotes" 9 rue de Sélestat à Strasbourg.

Comment venir et où trouver toutes les informations ?

La journée est scindée en deux parties : Sexy Morning de 10H00 à 13H30 et Hot Afternoon de 13H30 à 17H avec un prix d’entrée de 2€ par personne et par demi-journée.

Évidemment cet événement est réservé aux plus de 18 ans !

Le programme ainsi que les places sont disponibles en ligne sur billetweb. Pour toute question il est possible de contacter le Love Store (Dé)boutonné•e•s sur instagram @deboutonnees_stras ou via hello@deboutonnees.com