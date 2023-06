La "Sarthe postale" du week-end : Vibraye

Nouvelle destination pour cette fin de semaine en Sarthe. Direction la province historique du Maine, où les quelques 2 500 habitants s'affairent pour que le week-end soit des plus festifs !

D'ordinaire plutôt calme, voilà une commune qui s'apprête à vibrer au rythme d'animations diverses et variées en cette mi-juin. Vibraye a en effet décidé de fêter la musique avant les autres, dès ce samedi. Et ce sont trois groupes et artistes locaux qui se produiront dès 18h45 sur la place de l'Eglise pour donner le tempo à une douce soirée (presque) d'été. De l'accordéon au rock en passant par les tubes intemporels de la variété, il y en aura pour tous les goûts !

UNE COURSE DE VOITURES AUX SAVEURS DES 24 HEURES !

Mais ça n'est pas tout puisque la municipalité profite de ce week-end pour prolonger le plaisir des 24 Heures du Mans ... En organisant une vraie course de voitures à pédales qui reprend les codes de sa prestigieuse aînée. Ainsi, vous pourrez assister aux essais dès samedi après-midi avant une journée de dimanche totalement folle ! Le pesage à 10h, la parade des pilotes une heure plus tard. Et la course en relais, dont le départ sera donné à 14h30 pour le plus grand plaisir des spectateurs et, à n'en pas douter, des participants eux-mêmes.