Laure Maestrello, cadre de santé et référente "violences" à l'Ordre des infirmiers de l'Hérault

Le personnel médical, dans le public comme dans le privé, fait face à une augmentation, voire une flambée des violences. Cadre de santé et élue à Montpellier, Laure Maestrello est aussi référente violences à l'ordre des infirmiers dans l'Hérault.

Les violences contre les soignants sont au coeur d'un coloc organisé toute la journée, ce jeudi 22 juin 2023, au sein de la gendarmerie Lepic à Montpellier. Professionnels de santé, institutions mais aussi associations sont notamment conviés. Le but est d'échanger autour d'une problématique grandissante : la sécurité du personnel médical, de plus en plus remise en cause.

Récemment, 30.000 infirmiers ont été interrogés, Il ressort de cette consultation que 2 sur 3 affirment avoir déjà été agressés, dans le cadre de leurs fonctions. Idem chez les médecins, où le nombre d'agressions a bondi l'an dernier : +23%. On se souvient évidemment du meurtre au couteau de Carène Mézino , une infirmière de Reims, le 23 mai dernier, par un homme atteint de troubles psychiatriques.

Mais au delà de ce fait divers dramatique, ce sont des incivilités et des violences verbales et physiques que subissent quotidiennement et partout sur le territoire les soignants, dans les hôpitaux comme dans les cabinets, ou chez les patients eux mêmes lorsqu'ils sont visités.

Un rapport vient d'ailleurs d'être rendu au ministre de la santé, afin de trouver des solutions pour mieux les protéger. Un document qui découle de plusieurs mois de concertations menées par le président de SOS médecin (Jean-Christophe Masseron) et par une cadre de santé à l'AP-HP (Nathalie Nion).

Invitée : Laure Maestrello

Cadre de santé à Montpellier, elle est aussi élue et référente violences à l'ordre des infirmiers dans l'Hérault.

