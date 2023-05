1906, Dans le Rétro, à Saint Mars la Brière

1906, le tout 1er grand prix automobile est organisé en Sarthe : Le temps d'un week-end, des passionnés refont le parcours à bord de voitures de collection.

103 kilomètres, un itinéraire reliant Saint Mars la Brière, Saint Calais et la Ferté Bernard, voila ce qui est reconnu aujourd'hui comme l'aïeul des grands prix actuels et qui donna naissance aux 24h00 du Mans. Le château de Saint Mars le Brière célèbre l'évènement, au travers d'une exposition, d'un concours d'élégance et surtout à deux rallyes touristiques : une boucle de quarante cinq kilomètres samedi après-midi et le parcours historique le dimanche.

Château de Saint Mars le Brière

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2023