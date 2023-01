19eme édition du salon Féerie des parfums de Montval sur loir

Le temps d'une journée, les visiteurs du "Salon féérie des Parfums" pourront regarder et admirer des flacons d'exception ( certains fabriqués par Lalique) et aussi sentir les parfums des plus grands parfumeurs : Givenchy, Nina Ricci, Christian Dior ... Sur les étals, des vaporisateurs, des cartes parfumées, des poudriers feront le bonheur des collectionneurs.