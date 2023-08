36ème Forum National MULTI-COLLECTIONS à Montval sur Loir

Des collectionneurs acharnés se donnent rendez-vous le temps d'un week-end pour vendre, échanger et présenter au public leurs plus belles pièces.

Les collections présentées sont très variées et très prisées ; cartes postales, monnaies, parfums, fèves des rois, poupées ... Parmi les pièces les plus recherchées, on trouvera les incontournables capsules de champagne qui provoquent un véritable engouement auprès des collectionneurs. Ce forum se tient sur deux jours, à la salle omnisports Orion.

L'entrée est gratuite.

26 et 27 Aout 2023