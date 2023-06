En direct du Pesage des 24h00 du Mans !

Ce week-end, marque le top départ des festivités du centenaire des 24h00 du Mans : un moment festif pour voir les voitures et les pilotes qui vont s'affronter bientôt.

La journée est riche en animation et s'articule autour de temps forts successifs ; dès 10h00 le pesage, puis à 15h00, un évènement unique organisé par la ville du Mans et l'ACO avec le roulage de sept voitures participant à la course des 24h00. Elles emprunteront l'avenue du Général de Gaulle vers le tunnel, en passant par l'avenue Francois Mitterrand et l'avenue Mendès France. Défilé en fanfare des commissaires de courses et à partir de 18h30, soirée musicale, dans un esprit guiguette, place du jet d'eau.