La grande parade du Mans !

Désormais appelé grand carnaval, la parade du Mans revient après plusieurs années d'absence ; 800 personnes déguisées en centre ville, pour une fête qui va s'achever vers minuit avec une soirée électro.

Tout change, et le nom et la date. Devenu "Grand Carnaval", la grande parade qui a lieu habituellement pendant les 24h00 du Mans, se déroule ce samedi. En marge du village associatif place des Jacobins, on vous propose des ateliers de maquillage, de création de masques et de chapeaux l'après-midi. La parade va s'élancer ce soir à 20h00 depuis la place du jet d'eau pour un parcours en centre ville.