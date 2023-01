Le Festival ciné " Regards sur le monde rural" à Mamers

Un grand père et son petit fils

Quinze films sont à l'affiche de la 13éme édition du festival " Regards sur le monde rural " ; des documentaires, des fictions mais aussi des rencontres et des expositions.

Le festival " Regards sur le monde rural" de Mamers présente des films mais propose aussi des rencontres pour échanger avec des réalisateurs ; le but est de mettre en avant le monde rural, montrer que l'on peut vivre à la campagne et valoriser les territoires.