Le festival des Vins et de la gastronomie de Laigné en Belin

Des vignerons et des producteurs fermiers, venus de toute le France, vous invitent à déguster leurs produits : un rendez-vous qui a lieu chaque année, à Laigné en Belin, le premier week-end de Mars.

Le festival des Vins et de la gastronomie

Pendant trois jours, soixante cinq vignerons et trente cinq producteurs fermiers vont présenter leurs produits au public et les faire déguster gratuitement. Chaque visiteur se verra offrir à l'entrée, soit un sac, soit un verre de dégustation, de quoi être bien équipé pour arpenter les allées et découvrir les spécialités de chacun.

150 bouteilles sont gagner durant le week-end. Le salon se déroule à Laigné en Belin, à 10 minutes du Mans, direction Tours.