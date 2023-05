Le temps d'un week-end, près de vingt de domaines sarthois présentent le millésime 2022 des deux AOC sarthoises de la Vallée du loir ; Coteau du loir et Jasnières,

Le salon des vins Coteaux du loir et Jasnières à l'Abbaye de l'EPAU

Pour ce week-end de l'Ascension, les vignerons sarthois vous attendent pour des dégustations dans le parc de l'Abbaye de l'EPAU, et pour ceux qui veulent aller plus loin, des ateliers œnologiques gratuits sont animés par l'œnologue Sandrine Pairel. Vente de vins, village des vignerons et de nombreux produits gastronomiques sarthois à la vente.

SALON DES VINS COTEAUX DU LOIR ET JASNIÈRES

Abbaye Royale de l'Epau

Route de Changé

72530 YVRE-L'EVEQUE

Samedi 20 et dimanche 21 mai : 10h00-19h00