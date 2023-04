38éme édition des 2 et 5 litres, en centre ville du Mans, ce dimanche: une course bon enfant, pour admirer des vieilles voitures et de belles motos anciennes.

Les 5 litres du Mans

Ce dimanche, dans la cité Plantagenêt du Mans, voitures et motos anciennes se lancent un défi ; faire le plus de kilomètres avec deux litres de carburant pour les motos et cinq litres pour les voitures. Les véhicules seront exposés toute la matinée, quai louis Blanc, les parades se dérouleront l'après-midi. Dimanche 28 Avril

Gratuit