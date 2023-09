Les journées du patrimoine au chateau du Lude !

Les fêtes de la confiture, pour célébrer un savoir ancestral, dans les cuisines médiévales du château.

Les figues, les prunes et même la rubarbe, tous ces produits viennent du verger et du potager du château. Chaque année, on en fait des confitures, qui seront soit dégustées par les visiteurs à l'occasion de gouters, soit vendues au public. Une manière de mieux comprendre comment l'on faisait "avant" le tout électrique et combien il était difficile de gérer l'intensité du feux de bois. Démonstration dans les cuisines tout ce week-end.