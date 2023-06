Les nuits des forêts à Jupilles!

Pour cette édition 2023, beaucoup d'animations artistiques en forêt de Bercé ; un atelier de danse, la création de tableaux avec des plantes et une ballade nocturne.

La forêt de Bercé, véritable poumon vert du sud Sarthe propose plusieurs activités pédagogiques et ludiques, à l'occasion des nuits des forêts qui se terminent ce week-end. Un évènement qui invite à (re)découvrir la forêt proche de chez soi et aussi ceux et celles qui contribuent à son entretien et à sa préservation.