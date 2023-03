Très courues par les amateurs de déco, les puces de Fresnay sur Sarthe vous proposent, le temps d'une journée, de trouver l'objet qui va va twister votre intérieur.

Quatre fois par an, la commune de Fresnay sur Sarthe accueille des professionnels de la brocante. Ils proposent des objets de déco tendance, pour un intérieur qui ne ressemble pas aux autres. Parmi les plus recherchés, des dames jeannes, des luminaires, des lampes mais aussi tout ce qui touche au bistro comme les cendriers, les carafes ou les affiches. Certains vendent également du linge et des couverts anciens.