Week-end d'ouverture au Manoir de la Cour d'Asnières sur Vègre

Reconstitution médiévale au Manoir de la cour d'Asnières sur Vègre ce dimanche ; Venez découvrir le quotidien d'une maison noble du moyen âge et ses us et coutumes.

Reconstitution au Manoir de la Cour

A l'occasion de l'ouverture de la nouvelle saison, le Manoir de la Cour d'Asnières sur Vègre propose, le temps d'un week-end, des saynètes pour mieux comprendre comment on vivait au moyen âge. Loin des clichés, vous découvrirez, par exemple, que l'hygiène était très présente et aussi que les seigneurs préféraient manger de la volaille plutôt que du bœuf. Week-end d'ouverture Manoir de la Cour d'Asnières sur Vègre

Samedi 8 Avril : 14h00-18h30

Dimanche 9 Avril :10h00-18h00

Tarifs : 5 euros plein/3 euros réduit