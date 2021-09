Chico : un nouvel album et un dîner concert au Patio de Camargue à Arles

Depuis plus de 25 ans, Chico & The Gypsies parcourent le monde entier et enflamment les plus grandes scènes et festivals avec leur musique infusée de rumba et de flamenco, transmettant la joie partout où ils passent.

Véritable légende de la musique, co-auteur d’hymnes planétaires comme Djobi Djoba ou Bamboléo, Chico a enregistré un duo dans ce nouvel album "Unidos", avec la chanteuse Hasnaa, un album qui est une fusion de deux cultures : gipsy et orientale, où on retrouve entre autres, des reprises de tubes de Charles Aznavour et de chansons égyptiennes.

Chico, lui même d'origine algérienne et marocaine, se considère proche de la culture orientale et sa collaboration avec la chanteuse Hasnaa donne une note magique à ce nouvel album.

Chico & Gypsies en concert pour un dîner spectacle dans l'Hacienda que Chico a créé à Arles, le Patio de Camargue, le 25 septembre.

