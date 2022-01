Franck Ferrand, le prof d'histoire dont on a tous rêvé, est sur scène à Orange.

Sur une mise en scène d’Éric Metayer, Franck Ferrand stimule notre curiosité et nous fait vivre les grands moments historiques de ces derniers siècles et quelques énigmes qui ont marqué l’histoire.

Il est de retour au Palais des Princes, après avoir été obligé d'annuler plusieurs fois ce spectacle qui était prévu début 2020, au début de la crise sanitaire, avec ce Seul en scène : "HISTOIRES"

Pendant longtemps, mon premier métier était de donner des conférences. Puis, l’aisance venant, j’ai peu à peu laissé tomber le micro à main ou sur pied au profit d’un micro-cravate qui autorise une plus grande liberté de mouvement et notamment de marcher. Un ami m’a alors dit que mes conférences n’étaient pas très éloignées des one-man-shows et que je devrais songer à essayer. Et je me suis dit « pourquoi pas ? » et je me suis lancé.