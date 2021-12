Jean-François Gérold et le groupe LE CONDOR à la fête des lumières des Angles mercredi.

Jean-François Gérold est le leader et fondateur du groupe arlésien "Le Condor" qui accompagnera la déambulation de la fête des lumières aux Angles ce mercredi à partir de 19h.

Jean-François c'est une sacrée “carrure” musicale, il est bardé de diplômes de musique classique provençale.

le condor à Arles © Radio France - © K-RATI

En concert et sur leurs albums, le champion du galoubet-tambourin et sa cinquantaine de musiciens ont choisi de moderniser le patrimoine musical provençal pour le rendre plus accessible, tout comme l'on fait les Bretons dans les années soixante-dix.

Le Condor, c'est la musique provençale d'une ère nouvelle,

celle qui assimile aussi les origines celtes de la Provence, revisite la mémoire de sa grandeur médiévale, reconnaît l'influence des populations nouvelles qu'elle accueille et, surtout, ose proposer des sonorités capables d'exporter largement un répertoire et des instruments provençaux injustement méconnus.

jf gerold le condor © Radio France - © K-ARTY

En 2018, le groupe est allée en demi-finale de "LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT"