Jean-Pierre Pernaut, le Président du jury de Miss France 2022.

Jean-Pierre Pernaut est le Président du jury de Miss France 2022ce samedi à 21h00 sur TF1 en direct du zénith de Caen.

Et les Miss, Jean-Pierre les connaît bien ... ! Il a été l'un des premiers à en parler à la télé et à les inviter dans son émission "combien ça coûte" dans les années 90 ou sur le plateau du 13h...

Les Miss sur le plateau du 13h de JPP - TF1

Il en a aussi épousé une il y a 14 ans ... leur rencontre remonte à 2001.

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut - © BAHI BESTIMAGE

Nathalie Marquay a rencontré celui qui partage sa vie le 8 décembre 2001, lors de l’élection Miss France 2002, qui avait lieu à Mulhouse. Elle était assise à côté de lui, dans le public… Depuis, ils ne se quittent plus.

Il a toujours à cœur la défense des régions, avec son nouveau magazine.

le numero 3 de "au coeur des régions" © Radio France - burda bleu

Le numéro 3 de "au cœur des régions" est sorti !

"Un voyage de 128 pages pour goûter aux charmes et aux richesses de notre beau pays". On ne pouvait pas mieux décrire le nouveau projet de Jean-Pierre Pernaut. Après 33 ans de bons et loyaux services pour le JT de 13H (TF1), l'ancien présentateur et journaliste revient sur le devant de la scène avec son magazine bimestriel "Au cœur des régions". Son troisième numéro est disponible depuis le 29 octobre 2021.

Actualité des régions, idées de sorties, enquêtes en France, gastronomie, déco, bien-vivre, nature, patrimoine... les rubriques s'articulent autour des trésors et savoir-faire français.

Au sommaire de ce troisième numéro : une interview de Patrick Fiori, la nouvelle loi anti-voiture dans les villes, les déserts médicaux ou encore les villes françaises connues dans le monde entier pour leur artisanat.

Enfin, Jean-Pierre nous donne des nouvelles de sa santé, après avoir annoncé son cancer des poumons ... et elles sont bonnes !

Il veut en parler librement, sans tabous, il veut se battre et aider les fumeurs à arrêter quand on leur conseille de le faire.