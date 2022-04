Le chanteur Gari Greu et les Massilia Sound System en concert à Bollène le 29 avril.

Le Massilia Sound System © Radio France - Massilia

Massilia Sound System est toujours là !

Le groupe a été créé en 1984 à ... Marseille bien sûr !

Ils nous avaient tellement manqué... On n’osait plus vraiment y croire... Et pourtant, c'est bien vrai... Papet J, Moussu T, Gari Grèu et toute la bande ont repris le chemin des studios il y a quelques mois et un nouvel album est donc né ! Il s'appelle SALE CARACTERE !

"Sale Caractère" le dernier album de Massilia sound system © Radio France - Massilia sound system

Massilia Sound System, Sale Caractère. Manivette Records / Baco Distrib

Gari Greu © Radio France - © Blue line

le dernier album "sale caractère" est le 9ème et il ne demande qu'à être joué sur scène, pour rejoindre tous les autres tubes du groupe..

la date est fixée au 29 avril à la cigalière de Bollène !

Concert de Massilia Sound System © Radio France - Ezio Loi

La nuit risque d'être chaude, longue et belle ! ...

Les Massilia au grand complet, ça ne se rate pas ! Réservez vite vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde.

Et.. une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule ..

le Oai Star enregistre son nouvel album qui sortira début 2023 !!!