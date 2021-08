Le Varois Vincent Lagaf' dans "Camping paradis" ce soir sur TF1

L'épisode inédit s'appelle « Un Cirque au paradis » avec Vincent Lagaf', Juliette Chêne et Marwan Berreni (de "Plus Belle La Vie" ) à 21h00 sur TF1

Aux côtés de Tom, Xavier, Audrey, Parizot et André, on retrouve de nombreux guests : Vincent Lagaf, Sophie de La Rochefoucauld, Marwan Berreni (qui joue le rôle d’Abdel dans "Plus belle la vie" ) et Juliette Chêne.

le Pitch :

Jo ( Vincent Lagaf ) et Carmen Narboni débarquent au camping paradis avec leur cirque. Jo est dans le déni, le cirque a des problèmes financiers…. il attire de moins en moins de monde. Mais Carmen en est consciente....

Vincent Lagaf' a fait 2 ans d'étude à l'Isle sur la Sorgue .. il s'en souvient très bien ! Il garde de très bons souvenirs du Vaucluse