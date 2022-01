Olivier Delacroix présente "Dans les yeux d'Olivier" sur France 2.

"Dans les yeux d'Olivier", c’est une émission testimoniale, où des anonymes la plupart du temps se racontent sur des sujets forts, d'actualité des témoignages souvent bouleversants et très forts....

C'est un magazine sous forme de rencontres pour recevoir les confidences des témoins, et pour poser « un regard atypique sur notre société et sur ceux qui la composent »…

Olivier Delacroix - Fr2

Dans le film de ce soir, Olivier donne la parole à ces survivants de l'enfance. Ces adultes cabossés, qui malgré les stigmates, ont réussi à surmonter abus sexuels, humiliations, maltraitances et dévalorisation de soi. En gardant foi en la vie, ils n'ont jamais cessé de croire en un avenir meilleur

"Survivre à un parent destructeur" avec 4 témoignages bouleversants

Mohamed est aujourd’hui un journaliste reconnu. Mais de ses jeunes années, il garde en lui les stigmates des violences et la peur imposée quotidiennement par son père. Pour cet ancien enfant battu, le cauchemar s’est arrêté quand à 8 ans, son père a quitté le domicile conjugal.

Mathilde a grandi dans un milieu parisien bourgeois des années 60 où seules les apparences comptaient. Derrière le tableau de famille parfait, se cachait en réalité un père pédocriminel qui abusait sexuellement de ses enfants.

Eloïse a été sous l’emprise d’une mère méprisante et dénigrante qui lui a fait perdre toute confiance en elle. Pendant des années, elle a subi humiliations et critiques, jusqu’à ne plus pouvoir le supporter.

Philippe a été témoin du suicide de son père à l’âge de 10 ans. Un traumatisme pour ce petit garçon déjà fragilisé par la maltraitance, l’alcoolisme et le manque d’amour de sa famille.

Olivier delacroix - France TV

Rdv sur France 2 à 23h00.