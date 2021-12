Olivier Minne présente l'Eurovision Junior avec Elodie Gossuin sur France 2.

C'est Enzo, un jeune chanteur de 13 ans qui a été finaliste dans "The Voice Kids" en 2020, qui représentera la France le 19 décembre sur France 2 à 16h en direct de la Seine Musicale à Paris, avec son titre « Tic Tac »

Olivier Minne, Elodie Gossuin et la jeune chanteuse Carla

présentent la 19ème édition de ce concours, et aux commentaires on retrouve Laurence Boccolini et Stéphane Bern.

Le concours est diffusé en direct sur France 2 ce dimanche 19 décembre 2021 à 16h.

Qui sera le grand vainqueur de cette 19ème édition parmi les 19 pays participants ?

Après la victoire de Valentina en novembre 2020, la France organise donc cette nouvelle édition de l’Eurovision Junior, qui est la déclinaison pour les 9-14 ans du plus grand concours de chansons au monde.

Il s’agit d’une grande première pour la France !

Qui est Enzo ?

Finaliste de "The Voice Kids" en 2020, le chanteur de 13 ans interprétera "Tic Tac"

Né en 2008 dans les Yvelines, Enzo, fils d’un pilote d’avion, grandit entre la France, Macao et Hong Kong. Fan de football et de tennis, sa passion pour la musique prend très vite le dessus sur le reste.

« Tout petit je chantais et dansais déjà dans mon salon », confie le jeune garçon. « Mon frère a eu une guitare pour Noël, je la lui ai empruntée et c’est mon père qui m’a appris à en jouer. »

Enzo découvre tour à tour les musiques de Soprano, le rap d’Eminem, mais aussi les grands classiques de la chanson française comme Michel Berger, Renaud ou Céline Dion.

Ses cours de chant lui permettent d’affirmer son grain de voix si particulier. Ancré dans sa génération, il poste, sous le contrôle de ses parents, des reprises sur les réseaux sociaux. Passionné et touche-à-tout, il gère tout seul l’enregistrement des titres et le montage des vidéos. En parallèle, il se met à écrire et composer ses propres morceaux, et certaines de ses vidéos cumulent aujourd’hui plus de 200 000 vues.

Depuis tout petit, Enzo est fan de l’Eurovision et le regarde chaque année.

Représenter la France, c'est un véritable rêve pour lui. Et la magie opère.

C’est avec son titre « Tic tac » qu’Enzo a charmé la délégation française. Écrite et composée par Alban Lico (Vitaa et Slimane, Carla, Valentina), cette chanson dans l’air du temps oscille entre charleston vintage et pop d’aujourd’hui. Spontané et créatif avec son grain de voix unique, Enzo nous embarque avec lui dans ce tic tac si entraînant !

La chanson est une invitation à faire une pause pour profiter des choses simples loin de nos vies survoltées et hyper-connectées :

Tout le monde vit à cent à l’heure. Moi, mon tempo c'est partager ma musique

Sous la houlette de Soprano, Enzo s'est hissé en finale de la dernière édition de "The Voice Kids", diffusée en 2020.