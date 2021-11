Philippe Risoli dans la pièce "Bonne Pioche" à Orange

Il a animé des jeux télé pendant plus de 20 ans !

Jéopardy sur Canal Plus, Intervilles avec Guy Lux, il a fait tourner la roue du Millionnaire sur TF1 et animé LE JUSTE PRIX sur la une pendant presque 10 ans.

Il a aussi présenté beaucoup d'émissions de variétés, comme SUCCES FOUS, avec Patrick Roy et Christian Morin, et il a même enregistré un album avec la chanson "cuitas las bananas, coupées en dos, los patatos"... !

La Ferme célébrités en Vaucluse

En 2005, il participe à la 2e saison de La Ferme Célébrités, une émission de télé-réalité de TF1 à Visan. Il est éliminé en demi-finale, il jouait pour récolter des fonds pour l'association Les petits princes qui s'occupe des enfants gravement malades touchés par des cancers, leucémies et maladies génétiques.

En 2009, il arrive sur la chaîne Gulli où il présente l'Ecole des fans nouvelle génération.

Depuis 2013, il fait du théâtre

Il sera à Orange au palais des princes ce vendredi à 20h30 avec Elisa Servier dans la comédie "Bonne Pioche" !

Benjamin & Clémentine sont le couple idéal. Mais Iris sa belle-sœur va semer la zizanie. Franck son meilleur ami va subir ce raffut

Tout ce petit monde a des intérêts communs : en famille, dans le travail, dans les loisirs. Quand un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer s’installe à domicile.

Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor déchainé dans un joyeux boxon avec un happy end particulièrement inattendu.

Par les auteurs à succès de "Ma belle-mère, mon ex et moi", "Au revoir et merci", "Station bonne nouvelle" et "Coup de griffe".

Une mise en scène signée Jean-Philippe Azéma, avec Philippe Risoli, Elisa Servier, Claudine Barjol et Jean Philippe Azema.