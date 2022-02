Rebecca Hampton dans la pièce "Panique au ministère" à Bollène le 26 février.

panique au ministere Bollene 26 fevrier - .

Rebecca Hampton a débarqué dans "Plus belle la vie" dès le début de la série, en 2004 à l'époque où on l'appelait "Poubelle la vie"...

Depuis, beaucoup de ceux qui critiquaient ce feuilleton quotidien qui colle à l'actualité sont venus rejoindre les rangs du casting.. et la série est une des plus suivies de France 3 et une des plus appréciées des internautes !

Rebecca Hampton de retour sur le plateau de Plus belle la vie - .

Rebecca est toujours fidèle au poste, dans le rôle de Céline Frémont.

Mais il n'y a pas que la télé dans la vie de Rebecca qui a posé ses valises à Marseille, sa ville de cœur désormais.

REBECCA HAMPTON A MARSEILLE - LP/Olivier Lejeune

Rebecca fait aussi du théâtre depuis plus de 10 ans .. et elle sera en fin de semaine en haut Vaucluse avec une pièce culte "Panique au Ministère" une comédie créée en 2009.

PANIQUE AU MINISTERE - © copie écran facebook

Le plein d’émotion pour Rebecca ce samedi en Vaucluse

Elle va jouer devant une partie de sa famille qui vit en Vaucluse, sa fille sera aussi dans la salle, ...peut-être assise à côté de vous !! puisqu'il y a des places à gagner avec France Bleu Vaucluse cette semaine !!

Faites vos Réservations ICI !

