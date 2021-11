Stéphane Guillon à Orgon le 7 décembre dans son nouveau seul en scène.

S'il rêve de refaire de la radio à l'approche de la présidentielle, il a mis à profit le confinement pour écrire son dernier "bébé"

Son nouveau spectacle s'appelle "Sur Scène"

Mis à "la diète" avec le Covid, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois ! un sevrage dur, éprouvant, inhabituel.

Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ?

Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ? ...

Stéphane Guillon sur scène - © Pascalito

Stéphane a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même jusqu’à prendre … des cours de gentillesse !

Est-ce que ça a marché ?

Vous aurez la réponse à Orgon, à l'espace Renaissance le 7 décembre, et à Arles au Cargo de Nuit le 9 décembre

Affiche du dernier spectacle de Stéphane Guillon - KI M'AIME ME SUIVE PRODUCTION

Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique,

et compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, et de revirements ! Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu.

Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.