L'été du Théâtre Régional des Pays de la Loire

16ème édition de la Tournée des Villages pour du 27 juin au 20 août 2021

En tournée dans 38 villes ou villages de la région Pays de la Loire - entre Saumur, Angers, Cholet, Nantes et La Baule – découvrez l’incroyable destin de trois enfants des rues d’Amérique latine, d’après le roman « Maestro » de Xavier-Laurent Petit, mise en scène par Camille de La Guillonnière.

Résumé : Saturnio, Luzia, Zac, Patte-Folle et Tartamundo sont des enfants de la rue. « Ces Gavroches d’Amérique latine » vivent en bandes ennemies. Ils se craignent. Comment imaginer que ces enfants abîmés, craintifs, individualistes et violents puissent travailler ensemble à une cause commune ? C'est le défi que va tenter de relever le vieil et illustre chef d'orchestre, Roméro Villandes, en leur faisant découvrir la musique classique.

CENDRILLON de Joël Pommerat Du 7 au 28 juillet 2021, dans le cadre du Festival Off d’Avignon

Le spectacle est programmé au Nouveau Grenier dans le cadre de l’opération régionale Les Pays de la Loire en Avignon.

Résumé : « Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas tout à fait. » Voilà le message qu’une toute jeune fille comprend de sa mère mourante. Erreur ! Mais Sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure comme ligne de conduite.

