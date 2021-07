Le festival les Zendimanchés à St-Hilaire-de-Chaléons, un évènement pour toute la famille à découvrir avec Séverine Jouaud du collectif Spectacles en Retz.

18 spectacles, 30 représentations

Jeudi 15 juillet. 14 h 30 et 17 h 30 : l’Incartade compagnie, C’est loin la mer (théâtre, marionnettes). 15 h 30 et 20 h : Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, Tascabillissimo (musique, chanson). 17 h 15 : compagnie la Frappée, Attendre à danser (théâtre et danse). 18 h 15 : compagnie Internationale alligator, Rue Jean Jaurès (théâtre). 18 h 45 : Lève un peu les bras, With (danse).

Vendredi 16 juillet. 14 h 15 et 16 h 45 : Solsikke, Petit papillon (danse). 15 h et 18 h 30 : Lève un peu les bras et Les Vacances Spectaculaires, Imagin’air (danse). 15 h 15 et 18 h 15 : l’Incartade compagnie C’est loin la mer (théâtre, marionnettes). De 15 h 45 à 17 h 15 et de 18 h 15 à 19 h 45 : compagnie Micmac, La pêche à la ligne de tes rêves (attraction foraine, entresort). 16 h 15 : compagnie la Frappée, Attendre à danser (théâtre et danse). 17 h 15 : compagnie Daraomaï, Façade (cirque). 19 h 45 : Pulcinella et Maria Mazzota (concert).

Incartade Cie

Samedi 17 juillet. 14 h 30 et 16 h 45 : Solsikke, Rejoindre le papillon (danse). De 15 h à 18 h : compagnie Micmac, La pêche à la ligne de tes rêves (attraction foraine, entresort). 15 h 15 : Five foot fingers, Johnny Forever, the Rock’n Road Tour (théâtre et cirque). 16 h : Théâtre des cerises, Ubu rock (théâtre). 17 h 45 : la Main s’affaire, All right (cirque). 18 h 30 : compagnie Daraomaï, Façade (cirque). 19 h 45 : Sylvain GirO et le chant de la griffe (chanson).

Dimanche 18 juillet. 14 h 30 et 16 h 30 : compagnie Allégorie, Looking For (cirque et chant). 15 h et 17 h 45 : Ô Captain mon Capitaine, Queen-A-Man (majorettes). De 15 h à 18 h : compagnie Micmac, La pêche à la ligne de tes rêves (attraction foraine, entresort). 16 h : Théâtre des cerises, Ubu rock (théâtre). 18 h 30, compagnie Daraomaï, Façade (cirque). 19 h 45 : Annibal et ses éléphants, Le grand cirque des sondages (théâtre).

Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet, de 14 h à 22 h, au parc de la Cure, à Saint-Hilaire-de-Chaléons. Tarif (à la journée) : jeudi, gratuit pour les moins de 3 ans et 6 € (minimum) prix libre et conscient pour les autres ; vendredi, samedi et dimanche : gratuit pour les moins de 3 ans, 6 € pour les 3-11 ans, 11 € tarif réduit, 14 € tarif plein