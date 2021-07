Les Renc'arts de Pornichet

Arts de la rue (cirque, théâtre, danse et autres formes hybrides) et concerts y forment une programmation de plus d’une vingtaine de spectacles venant de toute la France et d’ailleurs. Rencontres, partage, bonne humeur : les Renc’arts vous embarquent ! A découvrir avec Simon Baranger, directeur artistique du festival.

C’est gratuit sur réservation.

Infos et programme complet ici

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix