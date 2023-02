Organisteries, l'association qui redonne vie aux orgues des petites communes

L'orgue est un instrument immense et complexe. Avec ses multiples claviers et ses mécanismes impressionnants, ils sont à la fois puissants et fragiles. Les faire fonctionner requière un sacré savoir-faire.

L'orgue de Naisey-les-Granges - Pmau — Photo originelle, CC BY-SA 4.0

L'Association Organisteries Fondé par trois jeunes organistes de la région - Antoine Joly, Charlotte Dumas et Gauthier Petrowsky - l'association a pour but de redonner de la voix aux orgues autour de Naisey-les-Granges. Tout à d'ailleurs démarré avec cet orgue, destiné dans un premier temps à une église de Besançon. L'instrument a ensuite été acheté par une famille de Naisey-les-Granges. Construit dans les années 1850, cet orgue a la particularité d'être resté dans sa configuration d'origine. Il est important d'utiliser ce riche patrimoine, souvent classé aux Monuments Historiques, car les orgues s'usent prématurément, si l'on ne s'en sert pas. Les orgues de Nods, ou encore de Pierrefontaine-les-Varans seront mis à l'honneur par l'association, qui annoncera prochainement une série de concerts dans la région. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook de l'Association Organisteries.