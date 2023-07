Maud Brun de l'association Ainsi Danse à St martin d'Uriage

Ce jeudi danse africaine au parc d'Uriage !

"C'est gratuit et c'est dans le magnifique Parc d'Uriage !! Venez nous rejoindre le jeudi 6 juillet à 18h30 pour danser avec Kikan Ayigah aux sons des percussions africaines ! Puis à 20h, nous présenterons un extrait de notre gala de fin d'année. Petits et grands monteront sur scène. Au programme : danse contemporaine, danse classique, jazz et danse africaine. Un joli moment à passer ensemble"

L'association Ainsi Danse .