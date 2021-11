Benoit Truttmann présente les 25 ans de l'espace Larith de Chambéry.

Le Festival de magie et des arts visuels d'Annecy le 27/11 à l'Imperial Palace au profit des enfants malades

Le Rotary Annecy Val de Fier et les associations "Les semeurs de joie" et "Nos p'tites étoiles", vous invitent au Festival de magie et des arts visuels d'Annecy samedi 27 novembre dès 16h15 à l'Imperial Palace d'Annecy. Clowns et magie au profit des enfants malades.