L'OPS présente "COR(P)S CÉLESTES", son Concert du Nouvel an le 7 janvier à Annecy et le 8 janvier à Chavanod

Et si on écoutait une fondue savoyarde pour la nouvelle année ? Oui, vous avez bien lu : "Fondue savoyarde, Fantaisie sur des thèmes folkloriques" sera l'une des pièces jouées par Pieter-Jelle de Boer, le directeur de l'OPS, à l'occasion du Concert du Nouvel an de l'Orchestre des pays de Savoie.