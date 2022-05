Visite guidée du cimetière de Megève, vendredi 20 mai de 14h à 15h, dans le cadre du printemps des cimetières

Et si vous faisiez une visite guidée du cimetière de Megève et demi-quartier vendredi 20 mai de 14h à 15h ? Découvrez les espèces végétales et les "mémoires de guerres" au cimetière. Une commune et un cimetière labellisés zéro phyto et flocon vert. Visite dans le cadre du printemps des cimetières.