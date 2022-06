Spécial fête de la musique en Haute-Savoie : concert folk avec Bulles d’airs à Annecy le 21/06/22 à 18h

Visites guidées et reconstitution historique pour les Journées de l'Archéologie à Faverges les 18 et 19 juin

Et si on visitait la Villa gallo-romaine du Thovey ? Et un camp romain ? Mais oui c'est possible ! Rendez-vous le week-end des 18 et 19 juin à Faverges à l'occasion des Journées européennes de l'Archéologie ! Entre visites guidées et reconstitution historique, laissez-vous tenter par l'aventure.