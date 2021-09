Empire et Galaxie d'Eric Tabuchi et Nelly Monnier, à voir Villa du Parc, centre d'art contemporain à Annemasse

Empire et Galaxie

Eric Tabuchi et Nelly Monnier

4 septembre au 19 décembre 2021

Vernissage samedi 4 septembre à 17h

Commissariat : Garance Chabert

La Villa du Parc a accueilli en résidence tout au long du premier semestre 2021 le couple d’artistes Eric Tabuchi et Nelly Monnier qui développe depuis plusieurs années leur projet d’Atlas des Régions Naturelles, encyclopédie photographique du bâti et des paysages vernaculaires du territoire français. A Annemasse, ils sont venus agrandir leur collection en documentant les régions du Pays de Gex, du Chablais, du Faucigny et du Genevois. Une exposition leur est consacrée à partir du 4 septembre 2021 à la Villa du Parc intitulée Empire et Galaxie.

